Что для России значит победа Меркель в Саксонии?

7 июня в Германии прошли выборы в парламент восточной земли Саксония-Анхальт. Глядя из России, наши читатели могут спросить "Зачем нам какие-то выборы в маленьком штате Германии?". Это ведь все равно, что для немцев выборы, например, в Ярославской или Владимирской области. Но не все так просто, как кажется. Выборы в Саксонии – репетиция общефедеральных выборов в Германии. От того, кто победит на выборах в Бундестаг, зависит внешняя политика Германии на следующие четыре года. Германия – второй торговый партнер России и политический центр Европы, а значит, от выборов в маленькой Саксонии зависит и будущее наших отношений с ЕС.

Вернемся к Саксонии-Анхальту. Итак, на прошедших выборах там победил Христианско-демократический союз (ХДС), получив 37,1% - на 8 процентов больше, чем в 2016 году. Победа партии канцлера Ангелы Меркель для ХДС была очень символична и важна. Во-первых, на последних двух выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце христианские-демократы потеряли очки. Во-вторых, на партию растет давление. Жесткие коронавирусные ограничения вызвали раздражение у немцев, которые начали выходить на митинги. А тут еще и депутаты ХДС отличились, когда решили заработать миллион евро на продаже масок. Речь идет о Георге Нюсляйне и Николасе Лебеле.

Учитывая эти провалы, победа на земельных выборах в Саксонии была жизненно необходима ХДС, чтобы восстановить авторитет и доверие к партии немецкого канцлера. Доверие и авторитет нужны ХДС для победы в решающей схватке. Уже скоро, 26 сентября, пройдут выборы в немецкий парламент – Бундестаг. На них кандидатом в канцлеры уже не будет Меркель. Бессменный лидер Германии, которая правит уже 16 лет, ушла в отставку с поста главы партии и хочет передать власть преемнику премьер-министру Северного Рейна-Вестфалии Армину Лашету. Поражение ХДС или ее ослабление в Саксония-Анхальте могло бы подорвать шансы партии на общефедеральных выборах, а следовательно, поставить крест на канцлерстве Лашета. Но можно сказать, что ему повезло.

Корреспондент "Комсомольской правды" Эдвард Чеснаков, который часто общается с немецкими депутатами и знает внутреннюю кухню, считает что победа ХДС – чистая случайность. "ХДС/ХСС выиграла на этих региональных выборах, потому что есть эффект "купи козу – продай козу, и станет жизнь в твоей однокомнатной квартире лучше". То есть в Германии был локдаун, жесткие ограничения из-за коронавируса. Сейчас из них страна стала выходить, и конечно, политики от правящей партии записывают это на свой счет. Вот, мы провели вакцинацию, мы разрешили вам ходить в бары. Конечно, тот средний избиратель воспринимает это как победу и заслугу партии Меркель и за нее голосует", - сказал Чеснаков в беседе с "Вестником Кавказа".

Не исключено также, что на положительном исходе для ХДС сказалась не только успешная борьба с коронавирусом, но и смена руководства самой правящей партии ФРГ. Видимо, немцам понравился Армин Лашет. И у него нет такого антирейтинга, как у предыдущего главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая провалила все, что можно. Как бы там ни было, в сухом остатке важно знать, что эти выборы в Саксонии являются ступенькой к выборам в Бундестаг. Одержав победу в Саксонии, ХДС будет еще более уверенно чувствовать себя на федеральных выборах. А это крайне важно, когда на них не будет больше "железной леди" Ангелы Меркель.

В то же время заниматься шапкозакидательством ХДС рановато. Ведь по последним опросам, на выборах в Бундестаг ее будут поддерживать 25% избирателей, а это на целых 8% меньше, чем на последних выборах. Так что, если преемники Меркель хотят оставаться у руля, им снова придется договариваться с другими фракциями. И похоже, на этот раз их партнерами по коалиции будут уже не социал-демократы, у которых мало очков, а "зеленые".

"Интересный показатель этих выборов – вторая партия в правящем тандеме СДПГ получила очень мало голосов, меньше 10%. Это говорит о том, что, скорее всего, региональные выборы являются репетицией общенемецких, после которых вместо СДПГ новым младшим, а, может, и старшим партнером ХДС будут "Зеленые"", - добавил Чеснаков.

Хорошие результаты ХДС на региональных выборах для России – хороший знак. Ведь их лидер Армин Лашет весьма положительно настроен к нашей стране. В отличие от других кандидатов в канцлеры из ХДС, он единственный не поддерживал санкции против "Северного потока-2" и выступал за диалог с Россией в сирийском вопросе. А вот усиление "зеленых" для нас вещь весьма неприятная. Среди всех партий в Бундестаге именно они наиболее враждебно относятся к российскому руководству и выступают за усиление санкций. Так что, будем надеяться, что на сентябрьском голосовании партия "Зеленые" не повторит свой успех, а Лашет найдет более адекватных партнеров по коалиции.