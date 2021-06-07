Ставрополье ожидает дождь с градом и ветром

В Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение в связи с возможным ухудшением погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В течение 7 июня местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с, на реках края - подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что изменение погодных условий могут привести к подтоплению низинных участков, ухудшению ситуации на дорогах, повреждению линий электропередачи и связи, закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. В ведомстве добавили, что возможны повреждения в сельскохозяйственном секторе.