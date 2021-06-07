Корюн Гумашян "взял в заложники" Кельбаджарский район Азербайджана

Сенсационное заявление сделал на днях некто Корюн Гумашян, армянский военнослужащий в звании полковника, в 90-х годах участвовавший в оккупации территорий Азербайджана войсками Армении. Гумашян заявил, что является единственным владельцем карты минирования в Кельбаджарском и Лачинском районах, поскольку именно он руководил экстренной операцией по укладке мин на той земле в 1993 году.

"В 1993 году эти районы были заминированы, и заминированы они были мной по приказу генерала Нората Тер-Григорянца (начальник Генштаба, исполняющий обязанности министра обороны Армении в те времена – прим. ред.). Тогда по решению президента Левона Тер-Петросяна Кельбаджарский должен был быть возвращен Азербайджану, и в июле был отдан приказ с подписью и печатью, чтобы мы начали там обустраивать границу. Мы поехали и организовали эту операцию на семнадцати "КамАЗах", заминировали в Кельбаджаре около 500-600 га территории", – сообщил он.

В связи с этим Гумашян обратился как к Азербайджану, так и к России с предупреждением, что никто, кроме него, не может отдать карты минирования в Кельбаджаре и Лачине. "Сергей Лавров приехал, и они как будто договорились, чтобы наша сторона выдала карты заминированных районов азербайджанской стороне. Насколько я понял, наша сторона согласилась – но я не согласился с этим. Я был и остаюсь при своем мнении. Карты заминированных районов я могу отдать, чтобы передали Азербайджану, но только с один условием – верните наших пленных", – потребовал полковник выдачи Армении всех международных террористов, взятых под контроль спецслужбами Азербайджана после войны.

Также он попытался запугать участников послевоенного урегулирования заверениями, что разминировать эти минированные участки невозможно. "Мы очень умно заминировали эти территории – даже если они привезут специалистов из Англии или России, все равно не получится ничего сделать. Там есть места, которые заминированы цепными минами. Верните наших пленных, и тогда я отдам карты, и вы сможете разминировать территории и эксплуатировать рудники. Единственный экземпляр карты у меня", – сказал Гумашян.

Полковник также отметил, что, поскольку карта есть только у него, в годы Карабахской войны в Кельбаджарском районе не раз подрывались сами оккупанты из Армении. "Были случаи, когда наши тоже взрывались на этих минах, то ли золото ехали искать, то ли на охоту. Говорят даже, что это были официальные лица. Хотя мы предупреждали руководителей местных властей, что дальше определенной территории не следует передвигаться", – добавил он.

Таким образом, этот человек, называющий себя полковником оккупационных войск, фактически, озвучил шантаж в адрес Азербайджана и России: если карта только у него, то только от его воли зависит, получат ли ее саперы и смогут ли они максимально эффективно и безопасно разминировать те самые 500-600 га в районе золотоносных рудников в Кельбаджаре. Если верить его словам, выходит, все эти годы участок в Кельбаджаре представлял собой мертвую зону, куда было запрещено заходить даже самим оккупантам из-за того, что никто, кроме Гумашяна не знал, где лежат мины – и армянское руководство не пыталось как-либо на него повлиять и забрать карту.

Главный вопрос в этой истории – стоит ли верить некоему Корюну Гумашяну? Его история выглядит, с одной стороны, довольно странной – как "карабахский клан" зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Кочаряна и Саргсяна мог допустить, чтобы у золотоносных рудников, которые они грабили 30 лет, была такая мертвая зона? Но с другой стороны, учитывая общий хаос, в котором велась Первая Карабахская война, нет ничего невозможного в том, чтобы начальник армянского Генштаба, узнав о намерении президента добровольно деоккупировать азербайджанский район, приказал подчиненным тайно заминировать наиболее важные участки Кельбаджара, а в итоге после череды смертей оккупантов карта осталась всего у одного человека.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов, рассказ Гумашяна вполне может быть правдой, однако из этого не следует, что на шантаж оккупанта стоит соглашаться. "Такое может быть в зависимости от того, какую должность Гумашян занимал тогда на службе. Если он был начальником инженерной службы армейского корпуса, то да, вполне может быть, что карта есть только у него, поскольку в тыловых районах, где происходило инженерное укрепление позиций путем минирования, такие карты имелись или у начальника штаба батальона или у начальника инженерной службы полка/бригады. Командиры более низшего звена такие карты также должны были иметь на уровне командира батальона, штаба батальона и штаба полка, однако история Гумашяна вполне объяснима: он мог данные с мест, полученные от территориальных штабов, сводить воедино и остаться единственным носителем этой информации, когда армия развалилась", – пояснил он.

Подобные заявления со стороны военнослужащих Армении, ставящих исполнение послевоенного урегулирования от своей личной воли, прежде всего указывают на полную потерю управляемости остатков армянской армии, обратил внимание Олег Кузнецов. "Не исключено, что и другие штабные документы могли быть отдельными командирами частей и соединений или отдельными высокопоставленными офицерами попросту приватизированы. Когда уходили армянские войска из Кельбаджара и Лачина, в основном, упор делался на вывоз материальных ценностей, а не на вывоз документов. По крайней мере, насколько мне известно, очень многие картотеки учета через систему МВД и систему местного мобилизационного управления были выброшены. В этом смысле велика вероятность и того, что кто-то на уровне полковника, как это человек, мог присвоить карты минных полей", – сообщил эксперт.

"При этом надо понимать, что велика вероятность провокации со стороны этого армянского полковника, заявляющего о наличии у него карт минных полей. Он может отдать пустышку, не соответствующую реалиям обстановки на местности. Поэтому, если азербайджанская сторона и будет соглашаться на подобный обмен, то изначально нужно предполагать наличие провокации, причем самой наглой и самой дешевой. Лучше будет потребовать прежде всего десятую часть карт для того, чтобы убедиться в их подлинности. Карты минных полей делаются достаточно подробными, на масштабе в 1 см 200 м или в 1 см 500 м, в этом смысле, если Гумашян правда владеет такими документами, у него должен быть большой пакет картографического материала, позволяющей обмен по схеме "один человек на одну карту". Иного варианта обмена я не вижу", – заключил Олег Кузнецов.

Подчеркнем важность мысли о неконтролируемости армянской армии в современных условиях. Если власти ничего не могут сделать со всего одним полковником, не могут ему приказать выдать карты, это означает, что на местах, на армяно-азербайджанской границе ситуация может взорваться с армянской стороны в любой момент, поскольку военные превратятся в де-факто незаконные вооруженные формирования, делающие то, что им хочется, а не что было приказано. С другой стороны, нельзя исключать и "хитрый" ход со стороны Еревана: таким образом армянские власти в очередной раз пытаются затянуть послевоенное урегулирование, ссылаясь на то, что сами они сделать ничего не могут, поскольку карты не у них, а у случайных людей.

Как бы то ни было, Армения обязана сделать все, чтобы передать Азербайджану карты минных полей, независимо от того, какими историями сопровождалось их создание в прошлом.