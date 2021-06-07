Гахария отреагировал на заявление Иванишвили

Председатель партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что события в республике развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось. Таким образом он откликнулся на заявление основателя и бывшего председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

"События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось, никто и ничто не может остановить правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен, мы объединяемся за Грузию, ни против кого!", - цитирует Гахария "Грузия Online".

Напомним, ранее сегодня основатель и экс-председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прокомментировал политические планы бывшего премьер-министра Георгия Гахария. В частности, он назвал отставку Гахария с поста премьер-министра Грузии изменой государству, подчеркнув при этом, что его уход не привел к политическому кризису. "В феврале поступок Георгия Гахария был предательством своей команды. И что еще важнее, это была прямая измена собственному государству", - сказал Иванишвили.