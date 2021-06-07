Песков назвал сроки визита эмира Катара в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полноценный визит зарубежного лидера в РФ может пройти после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Нет, конечно", - ответил представитель официальной Москвы на вопрос представителей СМИ, правда ли, что эмир Катара не приехал на ПМЭФ из-за того, что не была назначена личная встреча с Путиным.

Далее он отметил, что вследствие пандемии действуют определенные ограничения в самых разных странах мира. "Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию", - сказал он, отметив, что как только "условия позволят, этот визит обязательно состоится".