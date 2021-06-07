Путин встретится с журналистами после встречи с Байденом

Российский лидер Владимир Путин в любом случае пообщается с президентским пулом после встречи с Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В любом случае с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он заявил, что тема совместной пресс-конференции российского и американского глав проговаривается, однако решение должно быть обоюдным.

"Проговаривается сейчас тема, пока это неподтвержденный пункт программы - совместная пресс-конференция двух президентов. Опять же это обоюдное должно быть решение, и после того, как мы согласимся или на том, или на другом варианте, мы вам сообщим", - подчеркнул Песков.