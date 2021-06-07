Пашинян и Саргсян посоветовали друг другу застрелиться

Экс-президент Армении Серж Саргсян в ходе состоявшейся встречи с избирателями заявил о том, что будь он сейчас на месте и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, он бы застрелился.

"Я клянусь, если бы я был верховным главнокомандующим, и была бы такая ситуация, я бы просто застрелился. Кому нужна такая жизнь?" - сказал он, отметив, что на совести Пашиняна пять тысяч жизней армянских военных и столько же скончавшихся из-за коронавируса нового типа.

Пашинян, в свою очередь, во время встречи со своими сторонниками, задал Саргсяну вопрос – почему тот до сих пор не застрелился из-за того, что 75% вооружений для ВС Армении было закуплено после его президентства, передает Sputnik Армения.