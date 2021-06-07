Жителей Москвы предупредили о дожде, грозе и ветре

Жителей Москвы попросили быть аккуратнее на улице и на дорогах из-за прогнозируемой непогоды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, с 12:00 мск и до конца сегодняшнего дня в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду.



"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - сказано сообщении.

Напомним, ранее в цeнтрe пoгoды "Фoбoс "сooбщили, что 7 июня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождем, грозой и ветром.