Ушел из жизни народный артист России Валерий Лонской

Москве на 81-м году жизни скончался советский и российский режиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов, уточнив, что причиной смерти народного артиста стал коронавирус.

Лонской родился в Хабаровске, окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

К числу наиболее известных работ мастера относятся такие фильмы, как "Белый ворон", "Барханов и телохранитель", "В лазоревой степи", "Свой крест" и сюжеты для киножурнала "Ералаш".