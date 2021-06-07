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Ребенок едва не стал жертвой неосторожных взрослых на Ставрополье

Ребенок едва не стал жертвой неосторожных взрослых на Ставрополье

Четыре человека, среди которых 8-летняя девочка, пострадали в результате автомобильной аварии на дороге Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды.

По данным краевого краевое УГИБДД ГУ МВД России, водитель иномарки при повороте врезался в "Ладу".

В результате госпитализированы четыре человек, в том числе ребенок. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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