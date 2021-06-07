Грузия и Армения возобновляют прерванное из-за COVID-19 железнодорожное сообщение

Грузия и Армения восстановили прерванное из-за пандемии коронавируса COVID-19 железнодорожное сообщение. Об этом сообщила сегодня на брифинге после заседания правительства министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Я хочу сказать, что восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией. Уже 15 июня первый поезд отправится из Еревана в Батуми через Тбилиси", - цитирует ее ТАСС.

По словам Турнава, это означает, что туристы из Армении приедут в Грузию, на черноморские курорты, в Тбилиси, в другие туристические места.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 173 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В Грузии выявлены 349 405 случаев заражения, умерли 4934 человека. В Армении зарегистрировано 223 212 случаев, скончались 4463 человека.