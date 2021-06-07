Ряд российских спутников не стартовали из-за санкций

"Роскосмос" не может запустить несколько космических аппаратов из-за санкций на поставку микроэлектроники, заявил гендиректор компании Дмитрий Рогозин.

"Когда у нас сегодня говорят о том, что "Роскосмос" вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. Выводить нечего", - приводит слова Рогозина РИА Новости.

По его словам, причина заключается в нехватке конкретной микросхемы, которую из-за санкций компания не может приобрести. "В этой связи, отметил он, "Роскосмос" разворачивает работы по производству этой микроэлектроники, - добавил он.

Рогозин подчеркнул, что в за последние 3 года в России в 2,5 раза увеличено производство микроэлектроники космического назначения.