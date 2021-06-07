Азербайджан открывается для туристов из России и Турции

Правительство Азербайджана приняло решение с 10 июня разрешить прибытие в республику на самолете гражданам России и Турции при условии наличия документа, который бы подтверждал полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после него. Также требуется справка об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом информирует АТОР.

Уточняется, что въезжающие в страну младше 18 лет должны предъявить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста.