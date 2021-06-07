Коронавирус нашли у 9 429 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 429 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 429 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 294 (13,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 266, в Санкт-Петербурге - 854, в Московской области - 787. В Краснодарском крае - 96 случаев, в Ставропольском крае - 50, в Крыму - 108, в Дагестане - 53, в Кабардино-Балкарии - 13, в Чечне - 13, в Северной Осетии - 7, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 11, в Ингушетии - 10.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 5 135 866 человек.

Выписаны за сутки 6 756 человек, за весь период – 4 743 202 человека.

Умерли за сутки 330 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 124 117 человек.