Чавушоглу: Турция и Франция могут внести большой вклад в стабильность на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Турция и Франция могут совместно выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание Азербайджану и Армении. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил в статье, размещенной во французской газете L'Opinion.

По его словам, если бы отношения между Турцией и Францией не оказались заложником необоснованных претензий армянских экстремистов, то Анкара и Париж совместными усилиями могли бы внести больший вклад в стабильность на Южном Кавказе.

Чавушоглу также подчеркнул, что искажение истории в политических целях никогда не способствовало урегулированию разногласий и достижению справедливости