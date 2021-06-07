Зеленский намерен сделать Чернобыль "мощным магнитом" для туризма

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения - зоной возрождения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология".

По его словам, уже начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения, также утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. "Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что цель восстановительных мероприятий – сделать Чернобыль мощеым магнитом как для туризма Украины, так и всего мира.