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Зеленский намерен сделать Чернобыль "мощным магнитом" для туризма

Зеленский намерен сделать Чернобыль &quot;мощным магнитом&quot; для туризма

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения - зоной возрождения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология".

По его словам, уже начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения, также утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. "Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что цель восстановительных мероприятий – сделать Чернобыль мощеым магнитом как для туризма Украины, так и всего мира.

 

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Вестник Кавказа

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