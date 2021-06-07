В Евросоюзе подтвердили готовность к новым штаммам COVID-19

ЕС сможет адаптировать используемые им противокоронавирусные препараты в случае появления новых штаммов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он отметил, что Евросоюз сможет "быстро адаптировать РНК-вакцины к возможным новым вариантам коронавируса", сообщает ТАСС.

Бретон подчеркнул, что к 15 июля в ЕС будет произведено более 1 млрд доз. По его словам, сейчас в Европе создается по 300 млн вакцин в месяц, половина из которых идет на экспорт.

На сегодняшний день в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. В Венгрии также доступны препарат Sinopharm (Китай) и "Спутник V" (Россия).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 173 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлены 5 126 437 случаев заражения.