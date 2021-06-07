Бензовоз горел в ДТП на дороге из Пятигорска в Георгиевск
В Результате автоаварии в Георгиевском городском округе Ставрополья загорелся бензовоз.
Согласно предварительной информации, на дороге Пятигорск-Георгиевск водитель бензовоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой ГАЗелью.
Бензовоз продолжил движение, съехал с проезжей части и наехал на забор дома.
От удара автомобиль загорелся, борьба с пожаром заняла 1,5 часа. В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир ГАЗели, рассказали в краевом УГИБДД ГУ МВД России.
Вестник Кавказа
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