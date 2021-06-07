Иванишвили назвал Гахария предателем

Основатель правящей партии "Грузинская мечта", Бидзина Иванишвили открестился от связей с партией бывшего главы правительства Грузии Георгия Гахария.

Он отметил, что никакого отношения к созданию партии Иванишвили не имеет никакого отношения к созданию партии "Для Грузии". По его словам, сотрудничество с Гахария было бы для него неприемлемым, сообщает "Спутник-Грузия".

Иванишвили также назвал отставку Гахария с поста премьер-министра Грузии изменой государству. "В феврале поступок Георгия Гахария был предательством своей команды. И что еще важнее, это была прямая измена собственному государству", - сказал он, добавив, что его уход не привел к политическому кризису.