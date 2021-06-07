Путин денонсировал Договор по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

19 мая Госдума единогласно приняла решение о денонсации Договора по открытому небу. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон – за это проголосовали 152 человека.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу, который позволяет государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, 22 ноября 2020 года. В январе 2021 года о запуске процедур по выходу из ДОН заявила Россия.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, денонсация ДОН в первых числах июня является частью российской подготовки к переговорам президента Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. "Путин мог денонсировать ДОН и после этой встречи, оставив его как карту для торга, тем более что он относится к элементам стратегической стабильности. Но делать это наш президент не стал, и на мой взгляд, денонсация ДОН стала обозначением жесткости позиций России. То есть главное – заявить США о нашей жесткой позиции, поставив американцев перед такой ситуацией, при которой, возможно, им где-то в чем-то придется пойти на уступки. Российская сторона, по всей видимости, исходит из того, что в успехе встречи в Женеве, неважно, как мы это понимаем, больше заинтересованы США, что Байдену нужно чего-то добиться", – обратил внимание он.

"У американской общественности в последнее время растет какое-то ощущение, что Байден не очень к этой встрече готов, он неэффективен. Путин выглядит гораздо лучше. Поэтому для Путина очень важно иметь стратегическую инициативу при ведении переговоров, чтобы в известной степени навязать или поставить американцев перед какими-то параметрами, в которых они должны действовать. В сущности, сегодня мы знаем, Блинкен заявил одну вещь: если Россия будет менять свой курс, мы готовы ей помочь, а если нет, тогда мяч на стороне России. Я думаю, что сегодня в эту формулу играет уже и Россия. Смысл состоит в том, что если США заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях, они тоже должны изменить свой курс, так как это улица с двусторонним движением", – подчеркнул Владимир Васильев.

"Таким образом, в первую очередь денонсация ДОН Путиным – это сигнал о том, что больших сдвигов в американо-российских отношениях по итогам встречи в Женеве мы не должны предвидеть. Дело в том, что президент России мог этот договор еще месяцами держать, не денонсируя, и даже вернуть. Но в данном случае российская сторона поступила так, как поступила, тем более что американская сторона не выразила ни малейшего желания развернуть ситуацию с ДОН. Если вы нам таких сигналов не посылаете, вот вам наш ответный сигнал, и будем здесь разговаривать на равных", – добавил американист.