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Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО

Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО

Россия готова обсуждать с НАТО  вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что без привлечения военных экспертов этот диалог не будет иметь смысла.

Соответствующее заявление дипломат сделала в своем Telegram-канале, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не ответила на предложение провести встречу.

"Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно", - сообщила официальный представитель МИД России.

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Вестник Кавказа

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