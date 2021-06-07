Боррель призвал страны делиться друг с другом вакциной от COVID-19

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что борьба с распространением коронавируса COVID-19 требует международного сотрудничества, и странам необходимо воздерживаться от "вакцинного национализма".

"ЕС приветствует предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом $50 млрд, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% - к середине 2022 года. Для достижения этой цели необходимы тесно скоординированные многосторонние усилия", - цитирует главу европейской дипломатии РБК.

По его словам, странам необходимо воздерживаться от "вакцинной дипломатии", то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также от "вакцинного национализма", или сохранения вакцин только для себя.

Боррель подчеркнул, что нужно устранить разрыв в темпах вакцинации между экономически развитыми и развивающимися странами "во избежание того, что глава Всемирной организации здравоохранения назвал "вакцинной сегрегацией". По его мнению, это может перечеркнуть прогресс в борьбе с бедностью.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 173 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлены 5 126 437 случаев заражения.