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Живодер, стрелявший по бездомным собакам, задержан на Дону

Живодер, стрелявший по бездомным собакам, задержан на Дону

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в отстреле бездомных собак.

По данным пресс-службы ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматики.

"В оперативном порядке на место прибыли участковые уполномоченные полиции и задержали нарушителя правопорядка и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства", - информирует ведомство.

В настоящее время проводится проверка по факту жестокого обращения с животным.

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Вестник Кавказа

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