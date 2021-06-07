Живодер, стрелявший по бездомным собакам, задержан на Дону

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в отстреле бездомных собак.

По данным пресс-службы ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону поступило обращение от местных жителей, которые жаловались на мужчину, стрелявшего в бродячих собак из пневматики.

"В оперативном порядке на место прибыли участковые уполномоченные полиции и задержали нарушителя правопорядка и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства", - информирует ведомство.

В настоящее время проводится проверка по факту жестокого обращения с животным.