Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Габриадзе

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook выразил сожаление в связи с кончиной режиссера Резо Габриадзе.

"Нас оставил еще один большой деятель искусства. Резо Габриадзе – режиссер того масштаба, создаваемый мир которого становился близким и любимым для людей всех поколений. Именно заслугой его великого таланта и несравненного юмора является то, что у грузинского читателя и зрителя есть не один шедевр", - написал он.

Гарибашвили отметил, что основными ценностями и главным стержнем Габриадзе всегда являлись теплота, доброта и любовь. "Еще в течение многих лет его незабываемые марионетки будут говорить голосами великих грузинских актеров и не потеряют любовь зрителей", – добавил премьер Грузии.