Женщина погибла под колесами автобуса в Нур-Султане

Сегодня утром в Нур-Султане автобус насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.

ДТП случилось примерно в 11:25 по местному времени. Как отмечается, 32-летний водитель маршрутного автобуса ехал по улице Валиханова в сторону улицы Сейфуллина.

Транспортное средство сбило женщину в тот момент, когда она перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

По данному факту проводится дознание, передает "Sputnik Казахастан".