В Черном море замерзают моржи

Прохладна погода – в Туапсе +20, Анапе +18 и Геленджике + 17 – задержится на курортах Краснодарского края, еще как минимум на неделю, отложив начало купального сезона. Об этом говорят прогнозы погоды.

Так, температура воды в Черном море никак не преодолеет отметку в 17 градусов.

Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, сообщил что купальный сезон откроется в регионе в середине-конце июня. "Купальный сезон наступает, когда в воду может входить ребенок, а он может входить в воду, когда ее температура достигает 22 градусов и выше", - говорил он в интервью РИА Новости.