УЕФА разрешил Украине выступать на Евро в форме с изображением Крыма

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что форма сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы по футболу – 2020 с изображением Крыма соответствует всем правилам.

"Форма сборной Украины, как и всех других команд, на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки", - приводит сообщение организации Чемпионат.com.

Напомним, на груди формы сборный Украины на Евро-2020 изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.