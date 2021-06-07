Коронавирус отступает: Казахстан переходит в "зеленую зону"

Согласно матрице по эпидситуации в Казахстане, опубликованной Межведомственной комиссией по нераспространению COVID-19, в "зеленой зоне находятся" Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области, в "красной" зоне остаются Нур-Султан и Карагандинская область.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в стране выявлено 989 новых случаев заболевания коронавирусом.