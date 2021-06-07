В МГУ откроются два новых факультета

Два новых факультета, связанных с изучением работы мозга и искусственного интеллекта, могут появиться в МГУ. Об этом заявил ректор Виктор Садовничий на международном экономическом форуме в Петербурге.

Он подчеркнул, что в настоящее время изучение мозга является перспективным направлением и останется важным и в будущем. "Были созданы школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга", - приводит слова Садовничего ТАСС.

По словам ректора МГУ, что тема работы искусственного интеллекта требует внимания. "Вторая идея связана с искусственным интеллектом. Здесь надо точно понять, что это такое", - сказал он.