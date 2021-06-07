Москву ждет грозовой понедельник

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков поделился прогнозом, согласно которому, сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. В столице пройдут кратковременные ливневые дожди с грозой, температура воздуха составит плюс 24 градусов.

В Подмосковье, по словам синоптика, столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов тепла.

Синенков далее отметил, что в столичном регионе ожидается восточный, северо-восточный ветер 3-8 м/c, при грозе порывистый.