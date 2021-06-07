Столтенберг предложил созыв заседания Совета Россия-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением проведения заседания Совета Россия-НАТО.

"Хочу еще раз пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия-НАТО", - сказал глава Альянса, подчеркнув, что "нам есть о чем говорить, это отвечает общим интересам НАТО и России".

Далее, в числе ключевых тем переговоров, он назвал – "взаимный обмен военными маневрами для предотвращения недопонимания и возможной эскалации", а также "прозрачность в отношении военных действий сторон для предотвращения случайных происшествий в воздухе и на море".

По словам Столтенберга переговоры необходимы, так как отношения между НАТО и Россией в настоящее время находятся на низком уровне. "Настолько низкого уровня двусторонних отношений мы не видели с момента окончания холодной войны. Диалог – лучший способ снизить напряженность", - подчеркнул он, пишет издание Die Welt.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, будущее Совета Россия-НАТО будет во многом будет зависеть от итогов встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. "Интерес Москвы в таком заседании будет зависеть от того, удастся ли президентам выработать какие-то новые пункты повестки диалога по стратегической стабильности, которые затрагивали бы, например, правила игры и безопасности в киберпространстве или в космическом пространстве", - сказал он.

"Кроме этих относительно новых тем есть и старые темы, которые необходимо обсуждать, такие как ракеты средней и меньшей дальности. Опять же, не обязательно, чтобы президенты вышли на некий новый договор по РСМД, но нужно выработать хотя бы меры доверия и условия выхода на новые соглашения. Если какие-то такие треки взаимодействия будут сформированы, хотя бы намечены, тогда можно смотреть, есть ли место для коллегиального взаимодействия с НАТО как структурой безопасности. Пока президенты не поговорили, ответить на этот вопрос сложно", - обратил внимание Михаил Ремизов.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва по-прежнему заинтересована в работе Совета Россия-НАТО. "Лучше беседовать и спорить, чем бряцать оружием. Но все дело в том, что повестки наши не совпадают. Мы готовы беседовать с НАТО о разрядке напряженности на наших границах, о большем доверии друг к другу, об отведении войск от границ, о сокращении вооружений на границах, о прекращении разведывательных полетов вдоль наших рубежей и вообще сокращении количества провокационных учений на границах. НАТО же хочет нам рассказывать, как мы должны вести себя на Украине, и вообще учить нас уму разуму. Мы такую повестку дня поддерживать не будем", - сообщил он.

"В такой повестке дня мы не заинтересованы, и разговаривать с НАТО на условиях того, что они будут диктовать свою волю, а мы – прислушиваться к ним и выполнять, Россия не намерена. Поэтому мы будем ждать, когда НАТО созреет и поймет, что разговаривать надо при взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, прислушиваться друг к другу, а не заниматься менторством. Вот тогда мы будем участвовать в переговорах и заседания Совета Россия-НАТО. До тех пор пусть они сами с собой беседуют", - заключил Виктор Литовкин.