Tbilisi Jazz Festival возвращается в столицу Грузии после пандемии

Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) после годового перерыва снова соберет звезд мирового масштаба, такое сообщение опубликовано на странице мероприятия в Facebook.

Фестиваль пройдет в Грузинском национальном музее имени Симона Джанашия с 6 по 8 июля, передает Sputnik Грузия.

В первый день гости услышат обладателя пяти "Грэмми" Антонио Санчеса, американского саксофониста Донни МакКаслина, а также многократного номинанта "Грэмми", пуэрториканского альт-саксофониста Мигеля Зенона.

На следующий день запланирован вечер американского саксофониста Брэнфорда Марсалиса. В завершение фестиваля 8 июля состоится концерт Monty Alexander Trio.

Напомним, в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.