Tbilisi Jazz Festival возвращается в столицу Грузии после пандемии
Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) после годового перерыва снова соберет звезд мирового масштаба, такое сообщение опубликовано на странице мероприятия в Facebook.
Фестиваль пройдет в Грузинском национальном музее имени Симона Джанашия с 6 по 8 июля, передает Sputnik Грузия.
В первый день гости услышат обладателя пяти "Грэмми" Антонио Санчеса, американского саксофониста Донни МакКаслина, а также многократного номинанта "Грэмми", пуэрториканского альт-саксофониста Мигеля Зенона.
На следующий день запланирован вечер американского саксофониста Брэнфорда Марсалиса. В завершение фестиваля 8 июля состоится концерт Monty Alexander Trio.
Напомним, в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.
Вестник Кавказа
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