Аэропорт Нальчика ждет масштабная реконструкция

Включение аэропорта Нальчика в состав сети региональных аэропортов России "Новапорт Холдинг" позволит реконструировать и проводить дальнейшее развитие воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии, - сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Казбек Коков.

"Для нас, как республики, активно развивающей туристический кластер, объединение аэропорта Нальчика с "Новапортом" было очень важным, и для жителей республики, для их передвижения в другие регионы, для развития бизнеса. Аэропорт развивается, предусматривается реконструкция взлетно-посадочной полосы, реконструкция терминала с нормальными условиями для пассажиров", - рассказал Коков, передает "Это Кавказ".

Сейчас аэропорт Нальчика выведен из-под банкротства, и регион получил собственника, который мощно развивается в этой области.

"Уже до пяти в день увеличено количество рейсов, за прошлую неделю выполнено 28 рейсов. Это позволяет туристам легко, комфортно прибывать непосредственно в сам город Нальчик, откуда буквально час-полтора езды до туристических дестинаций в Приэльбрусье, Черекском ущелье. Это является серьезным инструментом развития туристической отрасли, да и в целом для экономики республики. Мы возлагаем большие надежды на развитие аэропорта", - добавил Коков, пояснив, что для реконструкции аэропорта потребуются значительные вложения - порядка 3,6 млрд рублей государственных средств и 230-400 млн рублей частных инвестиций в реконструкцию терминала.