Пауки-птицееды и скорпионы приглашают к знакомству на Ставрополье

В Ставропольском государственном музее-заповеднике 9 июня открывается выставка "Удивительный мир пауков", где посетители смогут увидеть более 40 живых обитателей тропиков. Большая часть – пауки-птицееды, отличающиеся особо крупными размерами, в том числе – гигантский птицеед Голиаф (Theraphosa blondie).

Также здесь будут представлены редкие обитатели тропиков – гигантский скорпион (Heterometrus spinifer) и жгутоногие пауки-фрины из тропических лесов Африки.

Все живые экспонаты содержатся в специальных террариумах, оформленных под места естественного обитания. Специалист-арахнолог ответит на все вопросы об особенностях биологии и содержания своих подопечных, их повадках, а также расскажет о предрассудках и мифах, связанных с ними.