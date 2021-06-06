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В Ереване демонтировали ночной нахалстрой

В Ереване демонтировали ночной нахалстрой

Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, сегодня был демонтирован незаконный павильон, который его владелец попытался "незаметно" установить в районе Ачапняк.

В мэрии пояснили, что владелец нахалстроя установил объект ночью в надежде, что на появившийся павильон днем не обратят внимание власти города.

Как пишет Спутник-Армения, чиновники охарактеризовали попытку захватить муниципальную землю как наглую, но неудачную. "Этот павильон ночью был установлен в административной районе Ачапняк, но через несколько часов был обнаружен и демонтирован", - отметили в мэрии Еревана.

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