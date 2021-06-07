Обзор прессы Кавказа 31 мая - 6 июня

В рамках проходившего на прошлой неделе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководители делегаций республик СКФО провели несколько переговоров и подписали важные соглашения.

Так, Ингушетия и Сбер заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель правления Сбера Герман Греф. Как сообщает газета "Сердало", соглашение позволит развивать в Ингушетии новые цифровые технологии в рамках национального проекта "Цифровая экономика" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Планируется поддержка реализации программ инфраструктурного развития, помощи малому и среднему предпринимательству, повышения уровня общественной безопасности, правопорядка в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера. "Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, Сбер окажет содействие Ингушетии во внедрении цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения республики", — отметил Герман Греф при подписании документа.

Газета "Кабардино-Балкарская правда" информирует, что глава КБР Казбек Коков провел встречу с генеральным директором-председателем правления АО "Росгеология" Сергеем Горьковым, на которой подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает проведение исследований по выявлению на территории республики запасов подземных вод, что может обеспечить открытие новых месторождений и прирост запасов подземных вод. Кроме того, "Росгеология" уже ведет в КБР работы по поиску и оценке месторождений рудного золота в рамках подготовки ресурсной базы для создания в республике золотодобывающей отрасли. Состоялась встреча главы КБР и с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. Обсуждены планы по реализации в республике федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации", согласно которому государство берет на себя оплату подведения газа от магистральной газовой трубы до границы частного домовладения. В программу финансирования газификации в регионе включены более пяти тысяч домовладений. Общая сумма затрат оценивается в 600 млн рублей. Догазификацию планируют начать уже в ноябре текущего года.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и генеральный директор Группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай подписали соглашение о расширении сфер сотрудничества в области развития солнечной энергетики на территории региона. Об этом сообщает чеченская газета "Вести республики". Стороны намерены реализовать ряд инвестиционных проектов по строительству солнечной генерации в республике на общую сумму до 5,8 млрд рублей. До 2026 года на территории региона планируется построить сетевые солнечные электростанции совокупной мощностью до 90 МВт и вывести их на оптовый и розничный рынки электроэнергии. В настоящее время на территории региона ГК "Хевел" завершила строительство Наурской солнечной электростанции мощностью 5 МВт, после проведения всех регламентных процедур станция будет введена в эксплуатацию.

"Делегация Южной Осетии приехала на ПМЭФ, чтобы встретиться с потенциальными инвесторами, заинтересовать их инвестировать в республику", - сказал в интервью "Sputnik-Южная Осетия" глава государства Анатолий Бибилов. Он заметил, что многие потенциальные инвесторы не знают, что в Южной Осетии уже давно абсолютно спокойная жизнь, и уже сейчас немало тех, кто инвестируют в ее экономику и развивают свой бизнес. "Нам необходимо рассказать потенциальным инвесторам, что по состоянию на сегодняшний день налоговая база, законодательство республики позволяют смело вкладывать деньги в страну. Он привел в пример инвестпроект российской компании, высадившей в республике 50 га яблоневых садов, с которых в прошлом году уже собрали 400 тонн яблок. Другой инвестор, отметил президент, высадил 15 га виноградников, вина с которых прекрасно продаются в России. "Есть проект по производству базальтового волокна, которое сегодня очень востребовано в самых разных сферах. Сама Южная Осетия уже заключила контракт на закупку аграрной техники на 70 млн рублей. Примеров много, и все они говорят об одном – никаких рисков для инвесторов нет и быть не может", - заявил Бибилов.

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Корни почти всех поднятых общих и частных проблем Северной Осетии врио главы республики Сергей Меняйло видит в видит в отсутствии системных, понятных и прозрачных "правил игры". Как сообщает газета "Северная Осетия" на своей первой пресс-конференции в новой должности Меняйло сказал, что это касается систем здравоохранения и образования, инвестиций и строительства, работы транспорта и развития экономики в целом.

Так, строительство крупного микрорайона ведется без проекта территориального планирования. Развитие общественного транспорта идет без программы планирования. Строительство республиканского полигона по переработке отходов осуществляется без инвестпрограммы. Нет программы модернизации учреждений здравоохранения. Системы высшего и среднего профессионального образования и трудоустройства работают каждая сама по себе и без учета потребностей рынка труда республики и, тем более, на перспективу, заявил Меняйло.

Изменить ситуацию, по его мнению, можно созданием программ, проектов и законодательной базы под них. "Условия вхождения в любой бизнес, получение господдержки, выделение бюджетных средств на социальные проекты – абсолютно все должно быть прозрачно и доступно всем соискателям на всех этапах", - подчеркнул врио главы республики. Реформирования, по его мнению, также требуют и сами структуры органов власти, а на руководящие посты в них должны приходить профессионалы, готовые работать во благо республики и ее конкретных граждан.

Работа по актуализации программы модернизации здравоохранения включает не только строительство новых объектов и обновление медоборудования, но и создание республиканского центра по оказанию высокотехнологичной врачебной помощи. Такая же работа ведется по созданию программы развития общественного городского, межмуниципального и межреспубликанского транспорта. Она включает и создание четких правил тарифной политики, в том числе, введение льгот для наименее защищенных категорий жителей республики. Без такой программы невозможно рассчитывать на помощь федерального бюджета в развитии транспортного парка – трамваев, электробусов, маршрутных такси, междугородних автобусов. Такая же ситуация и со строительством доступного жилья, развитием сельского хозяйства и подъемом промышленности.

Впрочем, по мнению Сергея Меняйло, далеко не все зависит от бюджетов, и, например, в сельском хозяйстве многого можно добиться, просто наведя порядок в земельных и экономических отношениях. Так, проверка выявила более 100 тыс. неучтенных земельных участков и объектов. Только налоговые потери от этого составляют 600 млн руб. в год. Сейчас идет работа по возврату этих объектов в правовое поле. Развитию агрокомплекса также мешают посредники – те, кто сдает землю в субаренду, а также перепродает сельхозпродукцию. От них необходимо избавиться, передать землю непосредственным производителям и наладить прямые поставки продукции. Сельское хозяйство руководитель республики признал одним из лучших направлений экономики. Другим направлением развития республики, где дела идут хорошо, руководитель назвал крупные инвестпроекты "Мамисон" и парк "Алания". Их осуществление также потребовало новых энергичных шагов для ускорения их реализации. В разработке еще 3–4 крупных проекта. Среди мер повышения эффективности использования бюджетных средств врио главы республики назвал и оптимизацию уже принятых республиканских программ. Сейчас проводится их тщательная ревизия на актуальность, затратность и возможность сокращения или переноса на лучшие времена.

Меняло распорядился проверить реестр исторических памятников и провести проверку того, как земля под ними и в историко-охранной зоне попала в частную собственность. Таким же бесценным наследием врио главы Северной Осетии считает ее природное богатство – горы, ущелья, реки, леса. "Все это должно быть доступно каждому жителю республики и ее гостям. Каждый должен иметь свободный доступ к реке, в ущелье. И есть законодательство, которое запрещает строительство в прибрежной водоохраной зоне. Я распорядился составить реестр всех водных объектов республики для их защиты от незаконного использования и предоставления всем равного доступа к ним", – сказал Сергей Меняйло.

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В чем рецепт возрождения рыбопереработки в Дагестане? Этой теме посвящена статья специалиста ФГБУ "Главрыбвод" Магомеда Гимбатова в газете "Дагестанская правда". На сегодняшний день рыбоводные и рыбодобывающие предприятия республики почти весь улов реализуют в свежем или охлажденном виде без переработки, объясняя это экономической нецелесообразностью, вызванной проблемой с реализацией. Постоянные проверки и бюрократия также отпугивают руководителей этих организаций. Они предпочитают реализовывать выловленную рыбу, не завозя на предприятие (в холодильник), чтобы не возиться с кучей бумаг, проверок, отнимающих время и деньги. Да и проблему с поиском покупателей продукции с глубокой переработкой не так легко решить, а спрос на свежевыловленную рыбу все еще превышает предложение, пишет автор. Между тем, из-за отсутствия налаженной системы производства конечной продукции республика лишается налоговых отчислений и рабочих мест.

Целесообразно определить основными направлениями переработки рыбы производство филе, стейков и фарша судака, сома, щуки, сазана, растительноядных и других видов рыб с крупной навеской, рыбных консервов из кильки и т.д. Однако эти направления могут заработать планомерно, загружая производственные мощности только при условии поступления вылавливаемой в республике рыбы на переработку. Это задача эта в нынешних условиях сложная. В советский период весь улов озерно-морской рыбы в плановом порядке направляли на рыбоперерабатывающие предприятия. Ныне эта схема сбыта продукции претерпела изменения. В структуре закупок резко упала роль перерабатывающих предприятий и, напротив, возросла роль посреднических организаций, розничных и оптовых фирм. В создавшейся ситуации переработчикам следует пересмотреть концепцию и стратегию развития. Напрашивается принятие решительных мер по укрупнению рыбных предприятий на основе интеграции и (или) установления кооперированных связей, говорится в статье.

Наибольшие возможности для обеспечения рыбоперерабатывающих предприятий сырьем у республики автор статьи видит в области увеличения промысла кильки. Это главный объект дагестанского рыболовства. Удельный вес кильки в общих уловах в 2020 году составил 65,4% (13,4 тыс. тонн). Промысловые запасы кильки, как отмечает отраслевая наука, довольно большие – на уровне 100 тыс. тонн. В связи с этим необходимо в максимально короткий срок создать в республике достаточные производственные мощности и возродить производство консервов, пресервов и другой конечной продукции из этой рыбы с учетом востребованности рынка. Хорошие перспективы имеются также у промысла сельди и кефали, уловы которых достигли в истекшем году 1075 и 1000 тонн соответственно.

Касаясь проблем реализации продукции рыбоперерабатывающих предприятий, автор статьи замечает, что в настоящее время основным прозрачным каналом реализации рыбной продукции глубокой переработки являются государственные закупки. Но на этом рынке местная рыбная продукция не пользуется популярностью. Руководители республиканских бюджетных организаций предпочтение отдают привозной океанической рыбе (скумбрия, минтай и другие). По этой причине рыбная продукция дагестанского происхождения (озерно-морская и аквакультурная рыба) не имеет доступа на аукционную торговую площадку – республиканские бюджетные покупатели (ведомства и предприятия) в своих заявках прямо указывают наименования океанических рыб. Это обстоятельство тормозит рост объема переработки рыбы и открытие новых высокотехнологичных рабочих мест в республике, что негативно сказывается и на росте налоговых отчислений в бюджет. Без помощи государства решить этот вопрос не удастся, заключает автор.

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В Кабардино-Балкарии к традиционной летне-пастбищной вахте на землях отгонного животноводства приступили труженики отрасли. Как информирует газета "Кабардино-Балкарская правда", в этом году на землях отгонного животноводства республики будет сосредоточено около 150 тыс. голов сельскохозяйственных животных, что почти на 30 тыс. больше по сравнению с показателями прошлого года. Из них свыше 40 тыс. голов - крупного рогатого скота, около 100 тыс. овец и коз и порядка 7 тыс. лошадей. В сфере обслуживания будет занято более 1200 человек. С этого года координация деятельности аграриев в условиях альпийского высокогорья возложена на Министерство земельных и имущественных отношений КБР, в структуре которого создано новое профильное подразделение, что свидетельствует о важности данного мероприятия для экономики республики. Министерству поручено обеспечить координацию действий специалистов различных служб и ведомств, прикомандированных к штабу в урочище Хаймаша, осуществлять взаимодействие с заинтересованными ведомствами, осуществлять мониторинг целевого использования земельных участков соблюдение арендаторами земельных участков маршрутов прогона скота до мест их выпаса и мероприятий по борьбе с сорной (ядовитой) растительностью на горных пастбищах, соблюдения прав смежных землепользователей, возведения капитальных строений и сооружений арендаторами на арендуемых земельных участках и других. Муниципалитетам районов и городов рекомендовано организовать в течение летне-пастбищного периода выступление коллективов художественной самодеятельности и создать своим животноводам, находящимся на отгонных пастбищах, надлежащие условия труда и быта.

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В Чечне стартовала первая смена летней оздоровительной кампании. В четырех детских лагерях, расположенных в живописных местностях республики, начат прием более 1300 детей, сообщает местная газета "Вести республики". По словам министра труда, занятости и социального развития ЧР Усмана Баширова, в первую очередь на отдых направляются дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (малоимущие, многодетные). Далее министерство выделяет на районы республики квоту мест, которые потом распределяются между учащимися специальными территориальными комиссиями в зависимости от их успеваемости и достижений в школе. В 2021 году, как отмечает министр, в ходе летней оздоровительной кампании планируется направить на отдых около 15 тыс. чеченских школьников.

В Ингушетии начало летней оздоровительной кампании 2021 года запланировано на 15 июня. Как информирует местная газета "Сердало", в ней принимают участие четыре республиканских оздоровительных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы, а также Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе "Молодой патриот". Всего отдохнут и оздоровятся 4,5 тыс. детей и подростков.