Россия планирует запретить еще больше продуктов на экспорт

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство раздумывает над расширением ограничений экспорта российских продуктов питания – эта мера позволит защитить россиян от роста цен на еду.

Заявление Решетникова опубликовало издание Financial Times. Министр пояснил, что в правительстве такие экспортные ограничения на продукты видят ценовым "амортизатором". Кроме того, по его словам, ограничения будут стимулировать сельхозтоваропроизводителей больше инвестировать в производство.

"Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек – зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее", - проиллюстрировал свою мысль Максим Решетников.

Напомним, что со вчерашнего дня и до конца лета в России действует запрет на экспорт гречки, мотивированный обеспечением продовольственной безопасности страны.