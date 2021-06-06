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Россия планирует запретить еще больше продуктов на экспорт

Россия планирует запретить еще больше продуктов на экспорт

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство раздумывает над расширением ограничений экспорта российских продуктов питания – эта мера позволит защитить россиян от роста цен на еду.

Заявление Решетникова опубликовало издание Financial Times. Министр пояснил, что в правительстве такие экспортные ограничения на продукты видят ценовым "амортизатором". Кроме того, по его словам, ограничения будут стимулировать сельхозтоваропроизводителей больше инвестировать в производство.

"Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек – зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее", - проиллюстрировал свою мысль Максим Решетников.

Напомним, что со вчерашнего дня и до конца лета в России действует запрет на экспорт гречки, мотивированный обеспечением продовольственной безопасности страны.

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