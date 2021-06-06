От катастрофы к триумфу: как решали проблему обеспечения Крыма водой

21 сентября 1951 года постановлением Совета министров СССР было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала и орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма. Проектно-изыскательные работы и исследования шли более 10 лет, и за это время Крым был включен в состав Украины. В феврале 1961 года Компартия Украины объявила строительство Северо-Крымского канала ”всенародной стройкой”, поскольку сама не имела возможности завершить проект. Специалисты со всего Советского союза приехали в Крым, чтобы обеспечить полуостров водой.

В 2014 году канал, на строительство которого ушло более 30 лет, оказался заложником геополитических разбирательств. Но ”отключив” воду полуострову, украинские власти лишили важного ресурса собственную Херсонскую область, устроив катастрофу с мелиорацией сельскохозяйственных земель. Отчаянный выпад со стороны правительства Украины нанес удар по полуострову и его жителям. Однако власти и граждане Крыма паниковать не стали, а занялись решением возникшего затруднения. В течение следующих двух лет сельское хозяйство было переведено на капельное орошение, а аграрная отрасль переориентировалась на засухоустойчивые культуры. С мая 2014 года используется вода Белогорского и Тайганского водохранилищ для удовлетворения потребностей населения. В 2015 году в качестве дополнительного ресурса используются артезианские источники.

В 2019 и 2020 годах в Крыму наблюдалось маловодье, в результате чего заполняемость крымских водохранилищ снизилась, и правительству полуострова пришлось применять срочные меры для решения проблемы. Был разработан график подачи воды населению с целью не столкнуться с водным кризисом. В сентябре 2020 года глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о планах создания опреснительной установки, уникальной для России. Уже в октябре 2020 года по поручению президента России был разработан и утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя. На осуществление проекта будет выделено более 48 млрд рублей, в результате чего дополнительная подача воды в Крым составит около 310 тысяч кубометров в сутки. Разрабатывается проект Солнечногорского водохранилища на 8 млн кубометров, который будет пополняться водой из водопада Джур-Джур.

2021 год оказался более благоприятным с точки зрения восполнения водных ресурсов полуострова. Благодаря обильным весенним осадкам, водохранилища Крыма и Севастополя накопили 70 млн кубометров воды. По словам Ильи Николенко, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского, на сегодняшний день запасов хватит до года. Были отменен дневной режим отключения воды.

В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военные проложили в Крыму временный 32-километровый трубопровод для обеспечения водой жителей полуострова. 3 июня 2021 года Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, заявил на ПМЭФ, что ”с водоснабжением Крыма на сегодняшний день… ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали”.

То, что должно было обернуться катастрофой для двух миллионов жителей полуострова, обеспечило технический прорыв. С точки зрения экологии, снижение уровней грунтовых вод благотворно повлияло на солевой режим почв в некоторых регионах полуострова. Кроме того, уровень радиоактивного загрязнения в крымских озерах уменьшился в 5 раз, поскольку радионуклиды, выброшенные при аварии на Чернобыльской атомной станции и оказавшиеся в Днепре, больше не загрязняют крымские водоемы.