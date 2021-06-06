Ольга Бузова сыграет во МХАТе в спектакле о молодом Сталине
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил сегодня, что телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле "Чудесный грузин" о молодом Иосифе Сталине.
Как пишет "Комсомольская правда", Бояков пояснил, что считает Бузову "феноменом", показывающим, что "можно стать звездой, не обладая компетенциями". Также худрук МХАТа указал на популярность Бузовой, поляризующей отношение к ней.
"Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная", - сказал Бояков.
В спектакле о Сталине Бузова сыграет роль Беллы Шанталь – певицы кабаре, ставшей шпионкой и спасшей Сталина.
Вестник Кавказа
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