Ушел из жизни Резо Габриадзе

Сегодня на 85-м году ушел из жизни известный советский сценарист, автор и соавтор сценариев к фильмам Георгия Данелия "Мимино" и "Не горюй!" Резо Габриадзе. Габриадзе умер в Тбилиси.

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе", - сообщили в грузинском Минобразования.

Также в ведомстве подчеркнули, что смерть Габриадзе – невосполнимая утрата для культурной жизни Грузии.

Напомним, что Габриадзе не только писал сценарии, но и рисовал иллюстрации – его рукой иллюстрировано свыше 50 книг. В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток. Также сценарист и художник создал памятник Чижику-Пыжику в Санкт-Петербурге.