Чечню запитают от солнечных электростанций

Группа компаний "Хевел" заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с руководством Чечни о строительстве генерирующих объектов на основе солнечной энергии совокупной мощностью до 90 МВт.

В пресс-службе главы и правительства Чечни отметили, что ввод новых объектов солнечной генерации будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию республики, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона.

Ранее сообщалось, что строительство первой солнечной электростанции мощностью 5 МВт завершено в Наурском районе Чечни.