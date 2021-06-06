Принц Гарри стал отцом дочери

В Санта-Барбаре у британского принца Гарри и его жены Меган Маркл появилась на свет дочь Лилибет Диана. Родители назвали ребенка, рожденного 4 июня, в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор заняла восьмое место в очереди британского престолонаследия, подвинув на девятую позицию второго сына Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю.

При рождении вес девочки составил 3,5 кг. Как пишет ТАСС, и мать, и младенец уже выписались из роддома и чувствуют себя хорошо.

Принц Гарри и Меган Маркл призвали всех желающих сделать подарок их новорожденной дочери перечислить деньги в НКО, специализированные на защите прав женщин, таких как Girls Inc., Harvest Home и Myna Mahila Foundation.