Яго Абуладзе стал первым за 10 лет россиянином-чемпионом мира по дзюдо

Сегодня в Будапеште на чемпионате мира по дзюдо российский спортсмен Яго Абуладзе победил в финальном поединке категории до 60 кг казахского дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева и стал, таким образом, чемпионом.

Победа Абуладзе примечательна тем, что Россия 10 лет не выигрывала чемпионаты мира по дзюдо – в последний раз мировое "золото" в этом виде спорта среди россиян брал Тагир Хайбуллаев в категории до 100 кг в 2011 году.

Таким образом, Абуладзе стал шестым россиянином-чемпионом мира по дзюдо. Помимо него и Хайбуллаева это звание имеют Николай Ожегин (1995 год), Виталий Макаров (2001 год), Иван Нифонтов (2009 год) и трижды Александр Михайлин (дважды в 2001 году и в 2005 году).

Поскольку Россия находится под спортивными санкциями, российский гимн в честь победы Абуладзе не прозвучал – вместо него играл фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.