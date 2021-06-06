Израиль начал прививать детей от коронавируса

Как сообщило сегодня издание "Едиот Ахронот", в Израиле стартовала прививочная кампания от коронавируса для детей 12-15 лет.

Поскольку благодаря успешной кампании вакцинации среди взрослых заболеваемость коронавирусом в Израиле сейчас падает, прививки пока что рекомендованы только детям с рисками тяжелого протекания инфекции и детям, живущим вместе со взрослыми, у которых есть такие же риски.

Также привиться от Covid-19 должны дети, покидающие страну вместе со своими семьями.

Для вакцинации детей в Израиле будет использоваться вакцина Pfizer.

Напомним, что две дозы вакцины на данный момент получили 5,1 млн жителей Израиля (всего в стране проживает 9 млн человек).