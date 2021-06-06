Память Абдулманапа Нурмагомедова почтили турниром в Кизилюрте

Как сообщили сегодня в пресс-службе Кизилюрта, в городе состоялся первый открытый юношеский турнир по вольной борьбе в память о заслуженном тренере России Абдулманапе Нурмагомедове.

В турнире участвовали свыше 200 вольников 2005-2008 годов рождения как из Дагестана, так и из Чечни, Астраханской области, Калининградской области и Бурятии. Они соревновались в семи весовых категориях.

За борцами наблюдал сын Абдулманапа Нурмагомедова, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, пишет РИА Дагестан. Нурмагомедов также выбрал лучшего молодого борца турнира, подарив тому именные кроссовки.

В весовой категории до 38 кг победителем стал житель Кизилюрта Рамазан Амиралиев. В категории до 41 кг – также кизилюртовцы Рамазан Пираев и Магомед Магомедгазиев. В категории до 44 кг – Магомед Магомедов. В категории до 48 кг – житель Астрахани Абдула Муртазалиев. В категории до 52 кг – вновь житель Кизилюрта Джабу Закиров первенствовал в 52 кг.

В категории до 57 кг чемпионами турнира стали Ислам Магомедов и Магомед Мусаев. Наконец, в категории до 62 кг победителями были признаны Джафар Бамматов и Мурад Телекаев.