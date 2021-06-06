Германия попросила Россию сохранить украинский транзит газа

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил сегодня, что после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" украинский маршрут транзита российского газа в Европу должен сохраниться.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что для сохранения украинского транзита потребуется "добрая воля" властей Украины.

"Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны-транзитера газа и с запуском "Северного потока-2"", - приводит его слова ТАСС.

Зейберт напомнил, что Россия и Украина при посредничестве Германии подписали договор о транзите, и для Берлина важно, чтобы условия этого договора продолжали исполняться.