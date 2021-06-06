Краснодарская туриндустрия получит более $1 млрд

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подводя итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что всего Кубань подписала соглашений на 162 млрд рублей инвестиций, из которых 82,2 млрд рублей будут вложены в развитие курортов края.

"Большинство подписанных соглашений связаны с туристической сферой, где сегодня востребованы отели 4 и 5 звезд. Три соглашения подписаны с инвесторами по строительству пятизвездочных отелей. Только в Сочи сумма инвестиций составляет 21 млрд рублей", - сообщил он в интервью "Россия 24".

На эти деньги будут построены два отеля и три гостиничных комплекса в Анапе, проведен ремонт гостиницы "Приморская" в Сочи, возведен гостиничный комплекс в Эсто-Садке, организован бальнеологический курорт в Мостовском районе Кубани.

Кондратьев подчеркнул, что столь масштабные инвестиции в инфраструктуру туриндустрии Кубани важны для развития курортного отдыха в России в целом.