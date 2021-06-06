Сергей Меняйло: Северная Осетия сделала все для ремонта "Верхнего Ларса"

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о ходе ремонта пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс", уточнив, что работы по его реконструкции планируется закончить в 2022 году.

При этом резко вырастет число полос для грузовиков – с нынешних четырех до 13, а для пассажирского и легкового транспорта – с 10 до 26 полос. В итоге пропускная способность "Верхнего Ларса" увеличится в 9,5 раз.

"Пандемия внесла небольшие коррективы, но сегодня реконструкция идет полным ходом. Там есть определенные трудности с точки зрения расположения в ущелье, но, тем не менее, отставаний от графика нет, и я думаю, что все в сроки закончим. Все, что от республики зависело, мы все сделали", - приводит ТАСС слова Сергея Меняйло.