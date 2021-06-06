Житель Пятигорска обманул зоопарк на 25 ланей

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Карачаево-Черкесии в республике был задержан молодой житель Пятигорска, мошенническим путем получивший от зоопарка в Тверской области 2,25 млн рублей.

Уточняется, что 18-летний пятигорец подписал договор с зоопарком на поставку 25 ланей, представившись как ИП, зарегистрированный в КЧР. Однако исполнять договор не стал и попросту присвоил деньги.

Вскоре после задержания злоумышленник сознался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде.

Во время обыска в доме мошенника в Пятигорске были обнаружены клетки с нелегально содержавшимися дикими птицами.