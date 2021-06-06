Гран-при Азербайджана-2021 взял Серхио Перес

Сегодня в Баку состоялся основной заезд Гран-при Азербайджана "Формулы-1" – одна из самых зрелищных гонок года, известная сложностью городской трассы. Победителем гонки стал Серхио Перес из команды Red Bull Racing, стартовавший шестым.

Второе место занял Себастьян Феттель из Aston Martin, третье - Пьер Гасли из AlphaTauri.

Квалификацию накануне лучше всех исполнил пилот Ferrari Шарль Леклер, со второй позиции стартовал звезда Mercedes Льюис Хэмилтон, с третьей – знаменитый гонщик Red Bull Racing Макс Ферстапен, вскоре ставший лидером гонки.

Наиболее опасным участком трассы в этом году оказалась прямая на проспекте Нефтяников – там произошло сразу две аварии. В середине основного заезда из-за повреждения шин в ограждение врезался пилот Aston Martin Лэнс Стролл, а затем, всего за 4 круга до финиша, на том же месте в ограждение врезался, потеряв лидерство, Макс Ферстаппен – у него оказалось проколото колесо.

Напомним, что длина трассы в Баку составляет 6,003 км, заезд имеет продолжительность в 51 круг, то есть 306,1 км.